Карацев с Пирсом на чемпионском тай-брейке вышли в 1/8 Монте-Карло в парном разряде

Российский теннисист Аслан Карацев в тандеме с австралийцем Джоном Пирсом пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде.
В матче 1/16 финала Карацев и Пирс в тяжелейшей борьбе обыграли дуэт Остин Крайчек (США)/Эдуард Роже-Васслен (Франция). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (11:9), [10:8] в пользу российско-австралийской пары. Примечательно, что Карацев и Пирс ушли с матчбола соперников на тай-брейке второго сета.
Поединок продлился 1 час 49 минут. Карацев и Пирс три раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи. На счету их противников — пять эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В следующем раунде Карацева и Пирса ждёт встреча с пятыми сеяными Тимом Пюцем (Германия) и Майклом Винусом (Австралия).
- 11 апреля 2022
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