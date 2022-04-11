Янник Синнер прошёл во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Завершился матч первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). 12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер встретился с представителем Чехии Борной Чоричем (198).

Победу со счётом 6:3, 2:6, 6:3 одержал Синнер. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Итальянец оформил пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из девяти. На счету чеха – два эйса, одна двойная ошибка и два брейк-поинта из девяти.

Во втором круге Синнер сойдется с победителем пары Руусувуори – Гарин.

Напомним, общий призовой фонд турнира, окончание которого запланировано на 17 апреля, составляет € 5 415 410. Действующим победителем соревнований является пятый номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас.