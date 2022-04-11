Янник Синнер прошёл во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Завершился матч первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). 12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер встретился с представителем Чехии Борной Чоричем (198).
Победу со счётом 6:3, 2:6, 6:3 одержал Синнер. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Итальянец оформил пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из девяти. На счету чеха – два эйса, одна двойная ошибка и два брейк-поинта из девяти.
Во втором круге Синнер сойдется с победителем пары Руусувуори – Гарин.
Напомним, общий призовой фонд турнира, окончание которого запланировано на 17 апреля, составляет € 5 415 410. Действующим победителем соревнований является пятый номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас.
Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2022, понедельник. 17:30 МСК
198
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
1 : 2
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|2
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|2
|6
12
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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