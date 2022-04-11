Алькарас — о популярности после победы на «Мастерсе»: я не изменюсь

11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас признался, что спокойно относится к возросшему вниманию после триумфа на турнире серии «Мастерс» в Майами.

Напомним, в финале 18-летний Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда и стал самым молодым победителем соревнований в истории, побив рекорд Новака Джоковича.

«Моя команда очень поддерживает меня. Без них я бы не победил на своём первом «Мастерсе». За меня очень переживают, ежедневно разговаривают со мной и указывают на ошибки, на моменты, которые я должен улучшить. Это сильно мне помогает.

Вне всяких сомнений, я останусь тем же человеком. Я не собираюсь меняться. Да, у меня не возникает проблем с автографами и селфи, но это не повлияет на меня», — цитирует спортсмена ATP Tour.