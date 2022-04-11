«Реабилитация в самом разгаре». Роджер Федерер показал фото из тренажёрного зала

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новые фотографии из тренажёрного зала. Легендарный спортсмен восстанавливается после очередной операции на колене.

«Реабилитация в самом разгаре», — подписал обнадёживающие снимки Федерер, добавив эмодзи «гитара» и «огонь».

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за операции на колене, это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Ранее швейцарец подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец опустился на 43-ю строчку рейтинга ATP.

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