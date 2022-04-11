Джокович: появление суперзвезды в лице Алькараса — фантастическая новость для тенниса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о прогрессе 18-летнего испанца Карлоса Алькараса.

«То, что у нас появилась новая суперзвезда в лице Алькараса, — фантастическая новость для всего теннисного мира. Я не очень хорошо его знаю, никогда не тренировался и не играл с ним, но в туре у него репутация очень хорошего парня, который относится ко всем уважительно, ладит со всеми игроками. Со мной он проявлял себя так же, как в прошлом году, как и полтора года назад, я видел его на нескольких турнирах, он был очень мил. Ферреро, его тренера, я знаю очень давно.

Он очень силён духом. С точки зрения игровых качеств он совершенен. Знаете, ведь все ждали, что он выиграет свой первый крупный трофей на грунте, своей любимой поверхности, а он сделал это на харде в Майами, да ещё и в таком впечатляющем стиле. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.