Стэн Вавринка нашёл позитив в поражении от Александра Бублика на «Мастерсе» в Монте-Карло

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал поражение от казахстанца Александра Бублика в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:2 в пользу Бублика.

«В целом чувствую себя намного лучше. Я всё ещё далёк от желаемого уровня, но думаю, что двигаюсь в верном направлении. Сегодня был позитивный матч. Конечно, это тяжёлое поражение, но я доволен своей сегодняшней игрой.

Я лучше играл, лучше чувствовал себя физически. Потратил много моральных сил, чтобы сосредоточиться и остаться в матче, так как в конце было тяжело. Но я доволен тем, что сегодня сделал.

Матч прошёл лучше моих ожиданий. Но я вообще мало играл в теннис до этого момента. Сейчас пытаюсь наверстать упущенное», — приводит слова Вавринки пресс-служба ATP.