Новак Джокович поделился ожиданиями перед началом турнира в Монте-Карло

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящих матчах в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.
«Грунтовый корт — это покрытие, на котором я вырос в Сербии. Также я много лет играл только на этом покрытии. Исторически сложилось так, что это — не самая лучшая поверхность для меня, но я добился больших успехов на глине. Прошлогодняя победа на «Ролан Гаррос» всё ещё свежа в моей памяти, поэтому я стараюсь использовать это как источник вдохновения, чтобы начать сезон на грунтовых кортах наилучшим образом.
Я понимаю, что, вероятно, в начале этой недели буду не в лучшей форме. Я всё ещё тестирую свой движок, так сказать, и создаю свою игру, так что, очевидно, потребуется некоторое время, несколько матчей, чтобы действительно войти в ритм и выступать на достойном уровене», — приводит слова Джоковича Tennis World USA со ссылкой на Sportskeeda.
Первый матч на турнире Джокович проведёт с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Встреча состоится 12 апреля в 15:00 мск.
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