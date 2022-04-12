Тренер Харамильо: однажды тело Надаля перестанет слушаться его

Теннисный тренер Гейб Харамильо высказался о ведущих спортсменах мира – испанце Рафаэле Надале, швейцарце Роджере Федерере и сербе Новаке Джоковиче.

«Теннис – вещь, требующая жертв. Ни у кого из этих парней нет нужды продолжать играть, они миллионеры, но они продолжают стараться изо всех сил. И это бесценно для развития спорта. Не думаю, что легко найти подобных атлетов.

Надаль – силовой игрок, но этот стиль изнашивает его. Придёт день, когда его тело перестанет слушаться его. Федерер же играет красивее всех. Но я бы назвал Новака самым универсальным из них», — приводит слова специалиста издание Tennis World USA.

Ранее в интервью Джокович поделился ожиданиями от турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.