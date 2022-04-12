Роджер Федерер снялся в рекламе с голливудской актрисой Энн Хэтэуэй

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся в рекламе со знаменитой голливудской актрисой Энн Хэтэуэй. Она направлена на продвижение туризма в Швейцарии.
По сюжету Федереру и Хэтэуэй показали готовый ролик, а они возмутились тем, что в нём только красоты Швейцарии, а кадры с ними туда не попали. Авторы подводят к мысли о том, что нет ничего красивее, чем путешествие в швейцарских Альпах.
Видео доступно на YouTube-канале MySwitzerland.
40-летний Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за операции на колене, это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Ранее швейцарец подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера. На данный момент нет информации, выступит ли Роджер на Уимблдоне. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец опустился на 43-ю строчку рейтинга ATP.
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