«Гипс сняли, возвращение начинается!» Маттео Берреттини показал фото из тренажёрного зала
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Шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился новостями о ходе своего восстановления после операции на правой руке.
Берреттини перенёс её 29 марта, из-за этого ему пришлось сняться с «Мастерса» в Майами (США). Позднее итальянец сообщил, что также пропустит «Мастерсы» в Монте-Карло (Монако), Мадриде (Испания) и Риме (Италия).
Отметим, что сегодня, 12 апреля, Берреттини исполнилось 26 лет. Его высшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2021, который он проиграл сербу Новаку Джоковичу.
Фото: из личного архива Маттео Берреттини
«Спасибо всем за поздравления с днём рождения, я их очень ценю! Гипс сняли, и я уже в тренажёрном зале. Возвращение начинается!» — написал Берреттини в своих социальных сетях.
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