Умбер: после вакцинации мне было трудно тренироваться. По телу шли судороги во время игры

Французский теннисист Уго Умбер объяснил своё отношение к вакцинации от коронавируса.
Ранее Умбер высказался о возможной связи его неудачных результатов с прививкой. В 2021 году после титула в Галле (Германия) и четвертьфинала на Олимпиаде-2020 Уго потерпел четыре поражения кряду и досрочно завершил сезон. В 2022 году француз проиграл семь матчей из восьми сыгранных (без учёта ATP Cup).
«Мне сложно об этом рассуждать, потому что, конечно, я не врач. Но я прошёл всевозможные анализы, и мы ничего не нашли. Это было безумие. Врачи сказали, что может быть связь с вакциной, но продолжать поиски было бесполезно, потому что знаний о вакцине было недостаточно.
Конечно, я много играл, но спустя 10 дней после вакцинации, в Торонто, у меня через 45 минут или час игры по всему телу пошли судороги. И вообще в конце сезона мне было трудно тренироваться. За час я уже оставался без сил. Пришлось остановиться на три недели.
И после ковида в Австралии мне было очень тяжело. Думаю, организм недостаточно восстановился.
Я не единственный спортсмен, который с этим столкнулся. Другие тоже об этом говорили. Но вообще я хочу уже всё это забыть. Это был тяжёлый период, и я предпочитаю об этом не думать», — приводит слова Умбера пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
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