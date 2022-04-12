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Аслан Карацев проиграл 18-летнему Хольгеру Руне в 1-м круге «Мастерса» в Монте-Карло

Аслан Карацев проиграл 18-летнему Хольгеру Руне в 1-м круге «Мастерса» в Монте-Карло
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом матче Карацев проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. Карацев один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. На счету Руне — четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 9.

В 1/16 финала Руне сразится с норвежцем Каспером Руудом (4).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас.

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Монте-Карло. 1-й круг
12 апреля 2022, вторник. 16:55 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
79
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 3
         
Аслан Карацев
30
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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