После 1-го круга в сетке «Мастерса» в Монте-Карло остался лишь один россиянин
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После первого круга в сетке турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) остался лишь один россиянин. Это Андрей Рублёв, который ещё не вступал в борьбу, так как получил высокий номер посева.
Помимо Рублёва на турнире были представлены Карен Хачанов и Аслан Карацев. Хачанов уступил представителю Аргентины Диего Шварцману (12) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. Карацев же потерпел поражение от 18-летнего представителя Дании Хольгера Витуса Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6.
Напомним, первая ракетка России Даниил Медведев турнир в Монте-Карло пропускает, так как ранее перенёс операцию по удалению грыжи.
Финалист 2021 года Рублёв (5) во втором круге сразится с австралийцем Алексом де Минором. Их встреча пройдёт завтра, 13 апреля.
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