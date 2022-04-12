Кафельников – после вылета Джоковича: Алькарас выиграет «Мастерс» в Монте-Карло

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на неожиданное поражение серба Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Джокович (1) проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Отметим, что в Монте-Карло Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Новак полностью пропустил американскую серию турниров из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.

Сразу после вылета Джоковича Кафельников опубликовал твит. «Это уже данность! Алькарас выиграет ещё один «Мастерс», теперь в это воскресенье в Монте-Карло», — написал Евгений.

Один из подписчиков напомнил легендарному российскому теннисисту, что на старте турнира у Карлоса Алькараса могут возникнуть проблемы с американцем Себастьяном Кордой. «Корда почти наверняка не сможет навредить Алькарасу на грунте», — ответил Кафельников.