Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение на «Мастерсе» в Монте-Карло

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал неожиданное поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго круга Джокович (1) проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«Я хочу поздравить Алехандро. Он сегодня был лучше, в первых сетах лучше держал ритм. Я весь матч цеплялся, постоянно был в погоне.

Он мог выиграть и в двух сетах, но я поборолся, перевёл матч в третий сет. Однако там провалился физически. Не мог двигаться. Мне не понравилось то, что я чувствовал в концовке. Мне нужно обсудить это со своей командой.

Конечно, я разочарован. Никто не любит проигрывать, мы же профессиональные спортсмены. Мы выходим на корт для того, чтобы побеждать.

Но я не собираюсь зацикливаться на этом. Я продолжу работать, надеюсь, приду в форму к «Ролан Гаррос». Все понимают, что это главная цель грунтового сезона», — приводит слова Джоковича пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло.

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