Тарпищев прокомментировал вылет Карацева в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал неудачный старт Аслана Карацева на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В первом круге соревнований Карацев проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Это восьмое поражение россиянина в 10 последних матчах.

«Если говорить о поражении Карацева более конкретно, при смене покрытия тяжёлая врабатываемость. Но у Карацева явно не прослеживалась уверенность в собственных силах, хотя играл он с молодым парнем», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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