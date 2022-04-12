Тренер Давидович-Фокины не смог сдержать слёз после победы Алехандро над Джоковичем

Хорхе Агирре, тренер испанского теннисиста Алехандро Давидович-Фокины, не смог сдержать слёз после победы подопечного над 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Момент попал в трансляцию.

Агирре начал работать с Давидович-Фокиной, когда тому было 11 лет.

Фото: ATP Tour

Испанец сенсационно обыграл Джоковича (1) во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Отметим, что это вторая в карьере победа Давидович-Фокины над представителем топ-10 рейтинга ATP. Интересно, что первая также случилась в Монте-Карло – в 2021-м Алехандро обыграл итальянца Маттео Берреттини.

За выход в четвертьфинал соревнований Давидович-Фокина поборется с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, WC) – Даниэль Эванс (Великобритания).