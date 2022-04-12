Тарпищев — о раннем вылете Джоковича: никакой сенсации. Нужно возродить психологию

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на ранний вылет первой ракетки мира серба Новака Джоковича с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго круга Джокович (1) проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«Я бы не удивлялся вылету Джоковича во втором круге. Когда не играешь по три месяца, ясно, что нервная система не работает абсолютно. С этой точки зрения ты должен быть в порядке, сыграть несколько мелких турниров, чтобы быть на голову выше оппонента. Джоковичу нужно возродить психологию. Это первый турнир на земле. Не знаю, на чём Новак тренировался до этого, но на грунте всегда тяжело играть после харда. Я бы не делал никакой сенсации. У Джоковича была слишком большая пауза. В начале новой турнирной практики совершенно другая психология», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.