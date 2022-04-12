Давидович-Фокина — о победе над Джоковичем: она такая особенная. Я его большой поклонник

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.
«Это победа такая особенная для меня, я рос, наблюдая за Джоковичем, я его большой поклонник. Слежу за ним на каждом турнире, смотрю все матчи. Здесь, в Монте-Карло, где много публики, играть против первой ракетки мира – я наслаждался этим моментом, я так счастлив.
Я начал давить с самого начала, потому что знал, что Ноле давно не играл. Я сосредоточивался на каждом мяче и имел шансы на победу с самого начала. После того как он взял второй сет, мне было тяжело морально, но я так много работал над тем, чтобы в такие минуты не выпасть из игры. Не имеет значения, первый или второй сет я проиграл. Я всегда должен быть готов к войне», — приводит слова Давидович-Фокины пресс-служба ATP.
- 12 апреля 2022
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:02
-
20:52
-
20:35
-
20:30
-
20:12
-
20:01
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
18:10
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
16:42
-
12:27
-
12:01
-
11:26
-
10:52
-
10:01
-
04:56
-
00:56
-
00:36
-
00:10
- 11 апреля 2022
-
23:25
-
22:47
-
22:24
-
21:26
-
20:55
-
20:29
-
19:42
-
19:32
-
19:22