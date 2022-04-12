Давидович-Фокина — о победе над Джоковичем: она такая особенная. Я его большой поклонник

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

«Это победа такая особенная для меня, я рос, наблюдая за Джоковичем, я его большой поклонник. Слежу за ним на каждом турнире, смотрю все матчи. Здесь, в Монте-Карло, где много публики, играть против первой ракетки мира – я наслаждался этим моментом, я так счастлив.

Я начал давить с самого начала, потому что знал, что Ноле давно не играл. Я сосредоточивался на каждом мяче и имел шансы на победу с самого начала. После того как он взял второй сет, мне было тяжело морально, но я так много работал над тем, чтобы в такие минуты не выпасть из игры. Не имеет значения, первый или второй сет я проиграл. Я всегда должен быть готов к войне», — приводит слова Давидович-Фокины пресс-служба ATP.