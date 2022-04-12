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Григор Димитров пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Григор Димитров пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 17 апреля.

В матче второго раунда Димитров обыграл представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Димитров пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Лайовича — три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За место в четвертьфинале Димитров поборется с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания, Q).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2022, вторник. 19:50 МСК
Душан Лайович
49
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Григор Димитров
29
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии
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