Григор Димитров пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 17 апреля.

В матче второго раунда Димитров обыграл представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Димитров пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Лайовича — три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За место в четвертьфинале Димитров поборется с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания, Q).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.