Джокович: исторически я никогда не играл здорово на первых турнирах грунтового сезона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о причинах раннего поражения на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
В матче второго круга Джокович (1) проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.
«Несколько дней назад я уже говорил, что мне потребуется некоторое время, чтобы по-настоящему прочувствовать свою игру на грунте. Исторически так было всегда. Я никогда не играл здорово на первых турнирах грунтового сезона. Но всё нормально. Что есть, то есть. Я должен с этим смириться и продолжать работать. Надеюсь, следующая неделя в Белграде пройдёт лучше», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Турнир категории ATP-250 в Белграде (Сербия) пройдёт с 18 по 24 апреля.
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