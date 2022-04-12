Дёмина: тренер сказал купить милдронат, а если будет проверка — выпить шампанского

Дисквалифицированная на три года за употребление мельдония российская теннисистка Елизавета Дёмина призналась, что принять допинг ей посоветовал тренер.
Напомним, анализ мочи 20-летней российской теннисистки, взятый 23 ноября 2021 года на соревнованиях в Казани, оказался положительным. В нём был обнаружен мельдоний — вещество, которое входит в запрещённую категорию S4 списка ВАДА.
«Тренер давал много советов, был мне словно родным, тренировал статусных спортсменов. Все знали, что от него выходит много хороших игроков. За месяца два до турнира в Казани он сказал мне, что нужно купить милдронат, уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и всё будет хорошо.
Начала пить милдронат, тренер сказал — эти таблетки выводятся из организма за две недели. Я не стала проверять, была уверена в его словах, не думала, что мне могут посоветовать плохое. Пила дней десять, по его просьбе взяла большую дозу, чтобы быстрее подействовало. Это началось за два месяца до турнира в Казани», — приводит слова Дёминой сайт «Матч ТВ».
Как секс помог иностранным спортсменкам оправдаться за допинг?
- 13 апреля 2022
-
01:03
-
00:53
-
00:38
-
00:00
- 12 апреля 2022
-
23:46
-
23:35
-
23:19
-
22:46
-
22:14
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:02
-
20:52
-
20:35
-
20:30
-
20:12
-
20:01
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
18:10
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
16:42
-
12:27
-
12:01
-
11:26
-
10:52
-
10:01
-
04:56
-
00:56
-
00:36
-
00:10