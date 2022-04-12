Дёмина: тренер сказал купить милдронат, а если будет проверка — выпить шампанского

Дисквалифицированная на три года за употребление мельдония российская теннисистка Елизавета Дёмина призналась, что принять допинг ей посоветовал тренер.

Напомним, анализ мочи 20-летней российской теннисистки, взятый 23 ноября 2021 года на соревнованиях в Казани, оказался положительным. В нём был обнаружен мельдоний — вещество, которое входит в запрещённую категорию S4 списка ВАДА.

«Тренер давал много советов, был мне словно родным, тренировал статусных спортсменов. Все знали, что от него выходит много хороших игроков. За месяца два до турнира в Казани он сказал мне, что нужно купить милдронат, уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и всё будет хорошо.

Начала пить милдронат, тренер сказал — эти таблетки выводятся из организма за две недели. Я не стала проверять, была уверена в его словах, не думала, что мне могут посоветовать плохое. Пила дней десять, по его просьбе взяла большую дозу, чтобы быстрее подействовало. Это началось за два месяца до турнира в Казани», — приводит слова Дёминой сайт «Матч ТВ».

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