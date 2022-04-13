Доминик Тим сыграет на турнире в Эшториле
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим получил уайлд-кард от организаторов грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Соревнования пройдут с 25 апреля по 1 мая.
Ранее Тим заразился коронавирусом сразу после выступления на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). Это был его первый официальный матч за девять месяцев. В 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6. Доминик уже сдал отрицательный тест на COVID-19, однако ему пришлось сняться с текущего «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Действующим чемпионом турнира в Эшториле является испанец Альберт Рамос-Виньолас.
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