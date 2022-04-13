Аслан Карацев — о зрителе в Монте-Карло: он ведёт себя как кусок дерьма

Российский теннисист Аслан Карацев резко высказался в адрес одного из зрителей во время матча первого круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Напомним, Карацев проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Это восьмое поражение россиянина в 10 последних матчах.
Во второй партии Карацев повёл 2:1, но остался недоволен поведением человека на трибунах и обратился к судье.
Карацев: Там этот ставочник… Почему ты ничего не делаешь?
Судья: Я не думаю, что он ставочник.
Карацев: Но он ведёт себя как дерьмо. Как кусок дерьма.
Судья: Пожалуйста, не надо.
В дальнейшем Аслан эту тему не поднимал.
Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас.
Все победы российских теннисистов над Новаком Джоковичем:
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