Карлос Алькарас опубликовал пост перед первым матчем на турнире в Монте-Карло
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11-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в своих соцсетях. Сегодня, 13 апреля, Алькарас сыграет свой первый матч на турнире в Монте-Карло (Монако). Соперником испанского спортсмена в матче второго круга будет представитель США Себастьян Корда. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.
«К грунтовому сезону готов. Впереди первый матч на турнире в Монте-Карло», — написал Алькарас.
«Завтра в 12 Карлитос, как обычно, подарит нам победу, не устав при этом, поскольку это только начало. Вперёд, акула», — написал один из подписчиков в комментариях.
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