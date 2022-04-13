В ATP двумя эмодзи отреагировали на пост Роджера Федерера

Пресс-служба ATP отписалась в комментариях под постом в соцсетях 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер, который восстанавливается после очередной операции на колене, опубликовал новые фотографии из тренажёрного зала и написал: «Реабилитация в самом разгаре». В ATP оставили в комментариях два эмодзи с изображением бицепса.

Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за операции на колене, это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Ранее швейцарец подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец опустился на 43-ю строчку рейтинга ATP.

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