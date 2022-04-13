18-летний Хольгер Руне опубликовал пост после победы над Асланом Карацевым в Монте-Карло
Поделиться
18-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост в соцсетях, после того как победил россиянина Аслана Карацева в первом круге турнира в Монте-Карло (Монако). Руне обыграл Карацева со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:3.
«Восемь сильных матчей за восемь дней — и мы идём во второй раунд Монте-Карло», — написал датчанин.
В 1/16 финала Руне сразится с норвежцем Каспером Руудом (4).
Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас. Грек успешно преодолел барьер второго круга, победив итальянца Фабио Фоньини.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
09:52
-
07:55
-
07:46
-
01:03
-
00:53
-
00:38
-
00:00
- 12 апреля 2022
-
23:46
-
23:35
-
23:19
-
22:46
-
22:14
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:02
-
20:52
-
20:35
-
20:30
-
20:12
-
20:01
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
18:10
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
16:42
-
12:27
-
12:01
-
11:26
-
10:52
-
10:01
-
04:56
Партнерский контент