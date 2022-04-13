18-летний Хольгер Руне опубликовал пост после победы над Асланом Карацевым в Монте-Карло

18-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост в соцсетях, после того как победил россиянина Аслана Карацева в первом круге турнира в Монте-Карло (Монако). Руне обыграл Карацева со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:3.

«Восемь сильных матчей за восемь дней — и мы идём во второй раунд Монте-Карло», — написал датчанин.

В 1/16 финала Руне сразится с норвежцем Каспером Руудом (4).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас. Грек успешно преодолел барьер второго круга, победив итальянца Фабио Фоньини.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».





Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким