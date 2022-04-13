Алехандро Давидович-Фокина выложил пост после сенсационной победы над Новаком Джоковичем

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина опубликовал новый пост в своих соцсетях, после того как сенсационно победил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира, серба Новака Джоковича на турнире в Монте-Карло (Монако). Давидович-Фокина обыграл Джоковича со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в матче второго круга турнира.

«День, который я не забуду! Какие эмоции. Спасибо зрителям. С нетерпением ожидаю возвращения на корт в четверг», — написал испанский теннисист.

Отметим, что в Монте-Карло Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Новак пропустил американскую серию турниров из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.

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