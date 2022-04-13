Карлос Алькарас неожиданно проиграл в первом же матче на турнире в Монте-Карло

11-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас неожиданно потерпел поражение в матче второго круга на турнире в Монте-Карло (Монако). Соперником Алькараса, освобождённого от матчей первого раунда, был представитель США Себастьян Корда, занимающий 42-е место в рейтинге ATP. Корда одержал победу со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 4 минуты.
На счету Корды два эйса и девять двойных ошибок. Он реализовал семь брейк-пойнтов из 10 (процент реализации составил 70%). Что касается Алькараса, то он выполнил одну подачу навылет и сделал четыре двойные ошибки, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из 19 (процент реализации — 32%).
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