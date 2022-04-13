Кэмерон Норри уступил Альберту Рамосу-Виньоласу на «Мастерсе» в Монте-Карло

Завершился матч второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором 10-я ракетка мира, 27-летний британец Кэмерон Норри встретился с 37-м номером рейтинга, 34-летним испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Победу со счётом 6:4, 2:6, 6:4 одержал Альберт Рамос-Виньолас. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

На счету испанца четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11 (процент реализации составил 27%). Британец же выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом три брейк-пойнта из семи (процент реализации — 43%).

Теперь Рамос-Виньолас выйдет на победителя встречи Хуркач – Мартинес-Портеро, встреча которых состоится сегодня, 13 апреля.