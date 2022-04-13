Бывший тренер Федерера оценил сенсационное поражение Джоковича на старте Монте-Карло

Пол Аннакон, бывший тренер знаменитых теннисистов Роджера Федерера и Пита Сампраса, прокомментировал ранний вылет первой ракетки мира серба Новака Джоковича с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга Джокович (1), освобождённый от первого раунда, проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«Он испытывал сложности, пытаясь справиться с ветром. Но меня не слишком беспокоит его игра. Ему нужно просто проводить матчи.

Думаю, это [поражение] не так уж важно. Он не хочет проигрывать, но хочет убедиться, что на «Ролан Гаррос» покажет свой лучший теннис», — приводит слова Аннакона Daily Express, ссылаясь на Tennis Channel.

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