Себастьян Корда прокомментировал неожиданную победу над Карлосом Алькарасом в Монте-Карло

42-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал свой успех в матче второго круга на турнире в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был 11-й номер рейтинга ATP, представитель Испании Карлос Алькарас. Корда неожиданно обыграл Алькараса со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3 и вышел в третий раунд.
«Приятно одержать победу сегодня. Я сохранял спокойствие и верил в свой приём. Было очень тяжело. Каждый раз, как он подбрасывал мяч, он смещался. Безумный матч», — приводит слова Себастьяна пресс-служба ATP.
В третьем круге Корда сыграет либо с американцем Тейлором Фритцем, либо с хорватом Марином Чиличем.
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Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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