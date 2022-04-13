Себастьян Корда прокомментировал неожиданную победу над Карлосом Алькарасом в Монте-Карло

42-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал свой успех в матче второго круга на турнире в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был 11-й номер рейтинга ATP, представитель Испании Карлос Алькарас. Корда неожиданно обыграл Алькараса со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3 и вышел в третий раунд.

«Приятно одержать победу сегодня. Я сохранял спокойствие и верил в свой приём. Было очень тяжело. Каждый раз, как он подбрасывал мяч, он смещался. Безумный матч», — приводит слова Себастьяна пресс-служба ATP.

В третьем круге Корда сыграет либо с американцем Тейлором Фритцем, либо с хорватом Марином Чиличем.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: