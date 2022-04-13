Аслан Карацев и Джон Пирс не смогли пробиться в 1/4 турнира в Монте-Карло в парном разряде

Российский теннисист Аслан Карацев в тандеме с австралийцем Джоном Пирсом не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде.
В матче 1/8 финала Карацев и Пирс проиграли пятым сеяным Тиму Пюцу (Германия) и Майклу Винусу (Австралия) со счётом 6:4, 4:6, [4:10].
Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Карацев и Пирс 6 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 7. На счету Пюца и Винуса — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
В одиночном разряде Карацев выступил ещё менее удачно. На старте турнира Аслан проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6.
Все победы российских теннисистов над Новаком Джоковичем:
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