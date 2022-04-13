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Рууд с победы над 18-летним Руне стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло

Рууд с победы над 18-летним Руне стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго круга четвёртый номер посева Рууд обыграл 18-летнего представителя Дании Хольгера Витуса Нёсков Руне (Q) со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Рууд 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Руне — ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 5.

За выход в четвертьфинал Рууд сразится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Отметим, что в первом круге Руне выбил из сетки российского теннисиста Аслана Карацева.

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 2-й круг
13 апреля 2022, среда. 15:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 5 		5  
         
Хольгер Витус Нёсков Руне
79
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
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