Рууд с победы над 18-летним Руне стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго круга четвёртый номер посева Рууд обыграл 18-летнего представителя Дании Хольгера Витуса Нёсков Руне (Q) со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Рууд 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Руне — ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 5.

За выход в четвертьфинал Рууд сразится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Отметим, что в первом круге Руне выбил из сетки российского теннисиста Аслана Карацева.

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.