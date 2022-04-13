Даниил Медведев снялся с «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. В основную сетку соревнований после снятия Медведева попал белорус Илья Ивашко.
Медведев ранее перенёс операцию по удалению грыжи. Восстановление может занять у игрока от одного до двух месяцев. Таким образом, Даниил пропустит второй крупный грунтовый турнир подряд.
Отметим, что на данный момент Даниил числится в заявочном листе «Ролан Гаррос». За неделю до соревнований в Париже в рамках тура пройдут два турнира уровня ATP-250 — в Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция).
Напомним, в прошлом сезоне Медведев на турнире в Риме выступил неудачно. Во втором круге проиграл соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 2:6, 4:6.
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