Роджер Федерер показал, как готовится к возвращению

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал видео из тренажёрного зала. Легендарный теннисист находится в процессе реабилитации и постепенно готовится к возвращению в тур.

Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене, это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец опустился на 43-ю строчку рейтинга ATP.

Ранее швейцарец подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Ранее Федерер снялся с Открытого чемпионата Франции, примет ли Роджер участие в Уимблдоне на данный момент неизвестно.

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