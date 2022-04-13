Карлос Алькарас — о неудачном старте в Монте-Карло: это всего лишь поражение, не смерть

Чемпион «Мастерса» в Майами, 11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал неожиданное поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Алькарас (8) проиграл американцу Себастьяну Корде со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

«Это часть рабочего процесса. Нужно как можно лучше пережить это поражение. Это всего лишь поражение, не смерть. На следующей неделе у меня будет ещё один шанс добиться успеха. Такие моменты могут причинить некий дискомфорт, но это часть работы.

У меня было много возможностей в этом матче, я был близок к победе. Порой поражения тоже что-то приносят. Мы должны расставить всё по своим местам. Это был неплохой первый матч на грунте, хотя мне нужно более усиленно готовиться к игре на данном покрытии», — приводит слова Алькараса We Love Tennis.