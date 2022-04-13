Матс Виландер: Хьюитт сказал мне, что все дети в Австралии подражают Кирьосу. Это ужасно

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер жёстко высказался о популярности Ника Кирьоса в Австралии.

«Теннис – это та игра, в которой мы многое узнаём о жизни, образовании, определённых правилах, и эти ребята поднимают её на совершенно другой уровень. Ллейтон Хьюитт сказал мне, что все дети в Австралии повторяют то, что делает на корте Ник Кирьос.

Я не говорю, что они бросают ракетки на корт или что-то в этом роде, но они бьют по мячу прямо как Ник. В некотором роде это довольно плохой звонок, так как хоть Ник и очень талантливый теннисист, но он вообще не использует ноги ни в одном из своих ударов. Он просто работает руками. И они восхищаются этим парнем. Я думаю, это ужасно», — приводит слова Виландера We Love Tennis.

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