Феликс Оже-Альяссим проиграл 83-й ракетке мира на старте турнира в Монте-Карло
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Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим неудачно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 17 апреля.
В матче второго круга Оже-Альяссим (6) неожиданно проиграл 83-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Оже-Альяссим 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету Музетти — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде Музетти сразится с представителем Аргентины Диего Шварцманом (12).
Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
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