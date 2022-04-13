Феликс Оже-Альяссим проиграл 83-й ракетке мира на старте турнира в Монте-Карло

Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим неудачно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 17 апреля.

В матче второго круга Оже-Альяссим (6) неожиданно проиграл 83-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Оже-Альяссим 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету Музетти — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде Музетти сразится с представителем Аргентины Диего Шварцманом (12).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.