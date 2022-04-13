Новак Джокович объяснил, почему постоянно разговаривает с самим собой во время матчей

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, по какой причине часто обращается к себе на корте после неудач.

Это происходило и во время стартового для него матча на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Напомним, Джокович (1) сенсационно проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«Что касается эмоциональных разговоров с самим собой на корте, это не первый и не последний раз, когда я так делаю. Это нормально делать во время игры, особенно когда вы чувствуете разочарование. Все по-разному реагируют. Думаю, я вёл себя хорошо. Я до последнего верил, что смогу перевернуть ход матча, я оставался сосредоточенным, даже если это не соответствовало моему самочувствию», — приводит слова Джоковича We Love Tennis.