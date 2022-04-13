Беккер – об ужесточении наказаний: не хочу, чтобы на корт выходили бездушные машины

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о решении ATP ужесточить наказания за вспышки гнева на корте.

«Сегодня игрокам всё сложнее. Всё предельно прозрачно, как по мне, слишком прозрачно. Тогда возникает вопрос: не потеряет ли от этого авторитет тенниса? Ведь теннис – это ещё и зрелищный вид спорта. Я не хочу, чтобы на корт выходили бездушные машины и компьютеры.

Я на собственном опыте знаю, как ломать ракетки или плохо обращаться к судье. Поэтому не буду никого критиковать. Но меня тоже наказывали. Причём меня не отстраняли, а наказывали, это заставляло «проснуться». Да, грань очень тонкая. Что ещё ты можешь себе позволить?

Штрафы существуют давно, их не нужно изобретать заново. Вопрос в том, что должно произойти, чтобы игрока наказали на недели? Запрещать игроку участвовать в турнирах – максимальное наказание. Но где они «проснутся», когда им не разрешат играть в 4 или 5 турнирах?» — приводит слова Беккера Eurosport.uk.