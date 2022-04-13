Борис Беккер: то, как Медведев унижал судью в Мельбурне, делает Джона Макинроя безобидным

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался об участившихся случаях агрессивного и неуважительного поведения на турнирах ATP.

«То, как Медведев унижал судью на Открытом чемпионате Австралии, делает Джона Макинроя практически безобидным. Или тот же Ник Кирьос – то, что он делает на корте… Я к тому, что наше поколение вело себя плохо, и сегодняшние парни ведут себя точно так же», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.

Напомним, в полуфинале Australian Open Медведева разозлило отсутствие реакции судьи на коучинг со стороны отца и тренера Апостолоса Циципаса. Даниил накричал на судью, заявив: «Ты тупой?»

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