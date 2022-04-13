Борис Беккер призвал Карлоса Алькараса сделать перерыв перед «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер дал совет 11-й ракетке мира 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.

«Сейчас он не должен доверять всей этой шумихе вокруг себя. Он ещё не лучше всех. Он ещё не воспарил над другими. Судя по тому, как он начал играть в этом году, был только один игрок лучше него, и он тоже из Испании. Но сезон на грунтовых кортах изматывает, матчи становятся тягучими.

Я надеюсь, что он не сыграет везде: в Барселоне, Мадриде и Риме, по-моему, это будет перебор. Ему нужно сделать перерыв, он всего лишь человек, он тоже может устать. Когда вы продолжаете играть уставшим, возникают травмы», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.