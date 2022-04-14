Жюстин Энен назвала причину провала Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен назвала возможную причину сенсационного поражения первой ракетки мира серба Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, во втором круге Джокович (1) проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«Мы не можем недооценивать влияние на Джоковича тех эмоциональных американских горок, в которые он попал. Речь не только об Открытом чемпионате Австралии – 2022, не только о тех усилиях, которые он приложил, чтобы попытаться выиграть 21 «Шлем». Мы то же можем сказать о US Open – 2020, где он был дисквалифицирован, до этого он потерпел тяжёлое поражение от Надаля на «Ролан Гаррос». Потом у него была травма, но он чудесным образом выиграл Australian Open в 2021-м.

Вы должны представить, как тяжело ему было. Даже если вас зовут Новак Джокович, вы всё равно человек. Он не мог пройти через всё это спокойно.

Я ни в коем случае не говорю, что это повлияет на его дальнейшую карьеру, но он должен всё это переварить и оправиться. Это те факторы, которые сейчас ещё необходимо учитывать.

Но, думаю, он придёт в себя, рано или поздно мы увидим прежнего Новака, так что я не сильно беспокоюсь», — приводит слова Энен Eurosport.uk.