Стэн Вавринка не сыграет на «Мастерсе» в Мадриде

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 1 по 8 мая.

Швейцарец остался недоволен своей физической формой после выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). В первом круге Стэн (WC) потерпел поражение от казахстанца Александра Бублика со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

29 марта Вавринка сыграл первый официальный матч после года отсутствия в туре. Вавринка (WC) стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Стэн проиграл представителю Швеции Элиасу Имеру (131-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6. Матч с Бубликом стал для швейцарца вторым в этом сезоне в одиночном разряде.