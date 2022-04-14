Карлос Алькарас обратился к Себастьяну Корде после неожиданного поражения в Монте-Карло
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11-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к 42-му номеру рейтинга ATP, представителю США Себастьяну Корде. Вчера, 13 апреля, Алькарас неожиданно проиграл Корде со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6 во втором круге турнира в Монте-Карло (Монако).
«Иногда ты побеждаешь, а иногда учишься! Поздравляю, Себастьян, ты отличный игрок и хороший друг! Впереди у нас с тобой много битв.
Увидимся в следующем году, Монте-Карло. Спасибо за поддержку!» — написал Алькарас в своих соцсетях.
В третьем круге Корда сыграет с соотечественником Тейлором Фритцем. Матч состоится сегодня, 14 апреля.
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