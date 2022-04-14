Андрей Рублёв — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция встречи «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 14 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится матч третьего круга «Мастерса», в котором сыграют восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв и 12-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Италии Янник Синнер. Поединок пройдёт на стадионе Монте-Карло Кантри Клуб. Корт Ренье III и начнётся не ранее 16:30 мск.

По личным встречам Рублёва и Синнера — ничья (1-1). Последний раз теннисисты встречались 23 апреля 2021 года в четвертьфинале грунтового турнира в Барселоне (Испания). Тогда сильнее оказался Синнер (6:2, 7:6 (8:6).

Победитель пары Рублёв — Синнер будет встречаться с лучшим теннисистом из другого матча третьего круга между Пабло Карреньо-Бустой (Испания) и Александром Зверевым (Германия).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Янник Синнер на «Мастерсе» в Монте-Карло