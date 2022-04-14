Тренер Джоковича Горан Иванишевич объяснил сенсационное поражение Новака в Монте-Карло

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира, хорват Горан Иванишевич объяснил, почему, по его мнению, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович сенсационно проиграл в своём первом же матче на турнире в Монте-Карло. В настоящее время Иванишевич является одним из тренеров Джоковича, который в матче второго круга в трёх сетах проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

«Он плохо себя чувствовал, прежде чем приехал сюда. Он заболел. Он не был готов на сто процентов к соревнованиям. Три недели назад ему не разрешили играть здесь из-за решений по коронавирусу. Потом Франция открылась, и ему разрешили. И морально это тяжело.

Можно было выйти в полуфинал. Но нельзя было подготовиться так, как надо. А потом он ещё и заболел», — цитирует Горана Ubitennis.

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