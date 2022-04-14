Шамиль Тарпищев оценил соперника Андрея Рублёва в третьем круге Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об итальянском теннисисте Яннике Синнере, который сегодня, 14 апреля, сразится с россиянином Андреем Рублёвым в третьем раунде на турнире в Монте-Карло (Монако).
«Синнер Рублёву, в принципе, по зубам. Андрей играет на более высоких скоростях. Наверное, будет противостояние агрессии со стабильностью. Думаю, будет немало брейков и неровной, рваной игры. Если Рублёв физически готов, то может выигрывать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Во втором круге Рублёв победил австралийца Алекса де Минора, а Синнер оказался сильнее финна Эмила Руусувуори.
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