Горан Иванишевич высказался о поражении Джоковича от Медведева в финале US Open

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира, хорват Горан Иванишевич поделился мнением о поражении 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича от россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США 2021 года. В настоящее время Иванишевич является одним из тренеров Джоковича, который в том матче проиграл Медведеву в трёх сетах.

«Медведев был очень хорош. Его никогда нельзя недооценивать. Он невероятный игрок. В тот день он был лучше. Но Новак не был Новаком. Чего-то не хватало. Но я не думаю, что это было из-за Олимпиады. Такое бывает. Это произошло в самом важном матче.

Это может случиться, но он человек, у него могут быть такие дни. Но, когда по другую сторону сетки играет Медведев, надо быть готовым на сто процентов», — цитирует Иванишевича Ubitennis.

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